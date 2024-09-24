Экс-футболисту сборной РФ Бугаеву дали почти десять лет колонии за сбыт наркотиков

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Спортсмена задержали осенью 2023 года.

Прикубанский районный суд приговорил экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева почти на десять лет колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

«Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Футболиста Алексея Бугаева задержали осенью 2023 года в Краснодаре по подозрению в наркодилерстве. Он при этом попытался сбежать от правоохранителей. В конце октября того же года состоялся суд - спортсмена признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции и арестовали на семь суток.

Причем при задержании у Бугаева изъяли сверток с порошкообразным веществом. По данным источника «Известий», спортсмен при себе имел полкилограмма мефедрона. Его Бугаев забрал из тайника и собирался привести в Сочи для сбыта. Против спортсмена возбудили дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Кстати, его адвокат Екатерина Макличенко утверждала, что Бугаев не имел при себе наркотиков во время задержания и он не оказывал сопротивления полицейским. Якобы спортсмен подписывал все бумаги, которые ему давали, и теперь они «выдаются за правду».

Бывший футболист Алексей Бугаев выступал в составе московских клубов «Торпедо» и «Локомотив». В 2004 году он принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной России. Всего Бугаев участвовал в семи матчах национальной команды по футболу. После этого он решил завершить карьеру. Бугаев имел многочисленные награды за успехи в спорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против актера Евгения Ткачука возбудили дела по двум статьям после задержания в Пулково из-за попытки пронести наркотики.