В Санкт-Петербурге мигрант-таксист изнасиловал 16-летнюю пассажирку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Водитель одного из популярных сервисов-агрегаторов такси надругался над 16-летней девочкой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Как выяснили следователи, ужасающий инцидент произошел в минувшее воскресенье 22 сентября. По имеющейся информации, водитель автомобиля отвез подростка в неизвестном направлении, где и совершил акт насилия.

Главным подозреваемым по делу является 36-летний мигрант. По данным следствия, он не имеет регистрации на территории Российской Федерации и нигде официально не трудоустроен.

Предполагаемый насильник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» третьей части 132 статьи уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если его вина будет доказана, он может отправиться в колонию на срок до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент ЦРУ 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал их.