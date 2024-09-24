Нескольких сослуживцев экс-адвоката Пашаева вызвали в Москву как свидетелей

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они находились на угледарском направлении СВО.

В Москву вызвали трех сослуживцев бывшего адвоката Эльмана Пашаева из их подразделения на угледарском направлении спецоперации для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек в качестве свидетелей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне следователи опрашивали одного из командиров Пашаева по делу о мошенничестве.

О задержании бывшего адвоката стало известно 17 сентября. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года встречался с Алексеем Блиновским. Тогда он еще в статусе адвоката за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования. В итоге он получил от Блиновского деньги. Кодекс профессионального этики адвоката запрещает обещать клиентам гарантии и положительный результат. При этом попытки использовать связи или передачу денежных средств — караются законом, уточняла адвокат Елена Сенина.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. На данный момент блогер находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашаева увезли в автозаке в СИЗО.