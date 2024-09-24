Вопрос на засыпку: что спрашивать у работодателя на собеседовании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Соискатель также может и даже должен задавать вопросы во время интервью.

Во время собеседования важно не только отвечать на вопросы работодателя, но и не стесняться задавать их самому. Об этом изданию Газета.ру рассказала HR-директор Анастасия Алексеева.

По ее словам, в первую очередь нужно поинтересоваться у представителя компании, в чем заключается ее уникальность и конкурентное преимущество в сравнении с другими игроками на рынке. Это позволит понять перспективы потенциального рабочего места, а также определить уровень погруженности эйчара в стратегию развития собственной компании.

Далее стоит поинтересоваться о целях организации на ближайшие несколько лет, чтобы соотнести перспективы на предлагаемой должности с собственными планами на жизнь. Также не помешает уточнить, с какими сложностями или вызовами придется столкнуться, чтобы понимать, организован ли в компании период адаптации для новых сотрудников.

«Учитывайте Грейд позиции, на которую претендуете, и Грейд должности вашего собеседника. Не совершайте ошибку и не превращайте диалог в допрос и со своей стороны, важно соблюдать деликатность и баланс в беседе, при этом грамотно выявляя все важные для вас аспекты возможной будущей работы», — подытожила эксперт.

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