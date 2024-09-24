Легкомоторный самолет зацепил ЛЭП и совершил жесткую посадку на Алтае

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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На борту воздушного судна находился один человек.

Легкомоторный самолет в ходе полета зацепил линию электропередачи (ЛЭП) совершил жесткую посадку в Алтайском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

На борту самолета находился только один человек — пилот. Как уточнили в ведомстве, он не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По предварительным данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 24 сентября мужчина в поселке Быстрый исток осуществлял обработку сельскохозяйственных полей. Работал он на принадлежащем ему легкомоторном самолете.

Во время полета мужчина отвлекся на карту, зацепился стойкой шасси за линию электропередачи. После этого он осуществил жесткую посадку на грунт. В результате самолет получил повреждения.

Следователи проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители намерены установить все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Подмосковье. В полете у воздушного судна произошло задымление кабины. При выполнении посадки судно получило повреждения.