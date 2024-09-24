В Запорожской области задержали агента СБУ за передачу координатов военной техники РФ

Фото, видео: пресс-служба УФСБ России по Запорожской области; 5-tv.ru

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Против него возбуждено уголовное дело.

Российские силовики задержали в Запорожской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), который передавал своим кураторам координаты военной техники РФ и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

«Осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений о местоположении личного состава и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в целях их использования в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статье «Государственная измена».

В ходе допроса мужчина сказал, что задержан за передачу координатов украинским боевикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в причастности к терроризму. По предварительным данным, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами. Отмечается, что задержанный следил за авто российских военных по заданию кураторов.