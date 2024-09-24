«Лучший продавец в истории»: Трамп дал емкую характеристику Зеленскому

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Республиканец высказался о визитах главы киевского режима в США.

Глава киевского режима Владимир Зеленский рискует остаться не только без оружия, но и без денег, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Об этом кандидат в президенты сам намекнул во время очередного предвыборного митинга.

«Я думаю, Зеленский — лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он посещает нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов. И он хочет, чтобы выборы в США выиграли демократы, так как получает от них финансовую помощь», — заявил политик.

Трамп добавил, что в случае своей победы перестанет спонсировать Украину. И вместо этого добьется, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, кандидат от Республиканской партии — Дональд Трамп.

Предвыборные дебаты Харрис и Трампа состоялись 11 сентября. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного. Итоги дебатов читайте в материале 5-tv.ru.