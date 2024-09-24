Результат уже через 3 недели: какие упражнения укрепят сердце

Кардиолог Шехян: регулярный подъем и спуск по лестнице укрепит сердце и легкие

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Такая физическая нагрузка не только положительно скажется на вашем здоровье, но и прогонит постоянную сонливость.

Регулярный подъем и спуск по лестнице поможет укрепить не только сердце, но и легкие с сосудами. Об этом NEWS.ru рассказал врач-кардиолог Грант Шехян.

«Подъем и спуск по лестнице вместо лифта — прекрасная возможность укрепить мышцы ног и сердце», — подчеркнул специалист.

Врач-кардиолог подчеркнул, что первые положительные результаты для здоровья человек ощутит спустя три-четыре недели. При регулярной ходьбе по лестнице человек также избавится от сонливости, слабости и разбитости, получив заряд бодрости. Шехян отметил, что после таких упражнений сердце становится «здоровее» — достаточно не забывать подниматься до пятого этажа.

Специалист уверен, что человек вдобавок укрепит легкие и сосуды, при этом крайне важно учитывать нюансы. Шехян напомнил, что подъем по лестнице отличный вариант не для всех — людям с ожирением и болезнью сердца стоит проконсультироваться у врача.

Похожего мнения придерживается и врач-кардиолог Андрей Кондрахин. В беседе с 5-tv.ru он подробно рассказал о пользе подъема по лестнице, а также о том, сколько времени нужно тратить на упражнения.

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