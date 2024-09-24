Президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили в международный розыск

Фото: www.globallookpress.com/Jeampier Arguinzones

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Причиной такого решения стали обвинения в адрес политика о нарушении прав и свобод человека.

Федеральный суд столицы аргентины постановил: объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск, об этом 23 сентября сообщил журнал La Nacion. Причиной такого решения стали обвинения в адрес политика о нарушении прав человека.

«Сегодня федеральный суд постановил поручить федеральному судье Себастьяну Рамосу запросить международный арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро для расследования его нарушений прав человека в Аргентине», — говориться в материале.

Члены суда приняли положительное решение по запросу аргентинских прокуроров, которые ранее получили жалобу от неправительственной организации «Аргентинский форум по защите демократии», которые и обвинили Мадуро в якобы совершенных преступлениях.

«В частности, противоречивые характеристики венесуэльского верховенства закона, преследования — похищения, пытки, убийства — гражданского населения и отсутствие интереса к адаптации к демократическим правилам», — заявляют судьи.

По мнению аргентинского суда, подобные обвинения относятся к универсальной юрисдикции, что позволяет объявить президента в международных розыск. Причем доставить Мадуро в зал суда надо незамедлительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США арестовали самолет Мадуро в Доминикане.