«Не было задачи»: реставрация ограды Юсуповского сада в Петербурге обернулась скандалом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эксперты заявляют о недочетах при выполнении работ и даже браке.

В Петербурге скандал разгорелся из-за ремонта забора. Но не простого, а исторического. Некоторые эксперты назвали реставрацию ограды Юсуповского сада издевательством над обликом Северной столицы. Специалисты нашли множество изъянов. И это, по их мнению, повод усомниться в компетентности компании, которая проводила работы.

Что на это ответили в городском комитете по охране памятников, узнал корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Сияющая свежей краской отреставрированная ограда Юсуповского сада радует глаз петербуржцев и туристов. Правда, если приглядеться, видны и недочеты, которые часть экспертов и вовсе называет браком. Мастер по работе с чугуном Геннадий Вьюнов показывает: каменный цоколь сделан настолько криво, что контрфорсы — ажурные опоры с обратной стороны — ни на что не опираются.

В компании «Наследие», где проводили реставрацию, рассказывают: полностью обновлять ограду Юсуповского сада изначально никто не собирался. Хотя рабочие перебрали практически каждый элемент.

«У нас не было задачи сделать ее, чтобы она была такой вот „с иголочки“. То есть, самая основная была задача — отреставрировать, стабилизировать состояние, воссоздать множественные утраты», — говорит заместитель генерального директора реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова.

Ограде действительно вернули множество декоративных элементов. Например, пики, которые любители сувениров регулярно отламывали. Где-то что-то заварили, где-то наложили заплатки. Особое внимание уделили воротам.

«Изначально открывалась только одна воротина, а вторая была практически неподвижна. После проведения работ и после того, как мы сделали более ровную площадку, сейчас ворота очень легко открываются, и это может сделать даже хрупкая женщина», — говорит Шумилова.

Как доказательство, заместитель руководителя реставрационной фирмы сама открывает и закрывает ворота. Однако эксперты заявляют: это — ненадолго! Конструкция якобы была собрана неправильно, туда забивается грязь, что приведет к быстрому износу металла.

Да и в целом эксперты, которые согласились оценить качество реставрации, нашли множество изъянов. Кузнецы, которые о металле знают если не все, то очень многое, говорят: все дело в подходе к работе.

«Рынок наполнен просто сварщиками, которые: „А я так думаю“. И нет никаких регламентирующих документов, которые бы ему указывали на иное», — объясняет президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров.

Из-за этого то и дело возникают вопросы к качеству реставрации исторических объектов. Так, в 2015 году градозащитники заметили, что на фасаде дома Бадаева после всех работ изменилось лицо у Нимфы. Ее даже назвали «степной бабой». Но затем выяснилось: это постарались еще советские рабочие, проводившие капитальный ремонт.

«Вся работа, которая была произведена, извините, так называемым хозспособом, когда районная администрация финансировала, она не предусматривала научной реставрации, а чисто такой ремонт. Поэтому, может быть, и слава Богу, что не повредили историческую пластику, которая была просто закрыта», — говорит заместитель председателя Союза реставраторов Санкт-Петербурга Александр Белов.

С оградой Юсуповского сада все проще: чугун, конечно, материал хрупкий, но изнашивается несильно. Да и реставрация 1950-х годов особого вреда не нанесла.

«Ограда утратила много подлинных элементов, но очень важно отметить, что ограда более чем на 70% подлинная. И сегодня, конечно, нужно было восстановить и замки, и вот эту сложную самонесущую конструкцию», — считает историк архитектуры, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Александр Кречмер.

Но пока, считают специалисты, эту задачу подрядчик не выполнил. Впрочем, в комитете по охране памятников, который заказал работы и должен по идее их контролировать, заявили, что реставрация еще продолжается, и выводы пока делать рано.