Фото: 5-tv.ru

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Многие россиянки не знают, что ВПЧ часто становится причиной онкологии.

Рак шейки матки — самое распространенное онкозаболевание среди женщин репродуктивного возраста. Сергей Анпилогов, заведующий отделением хирургических методов лечения онкологических заболеваний, рассказал изданию Газета.ру, что необходимо знать о женском здоровье, чтобы не «подхватить» рак.

Врач жалуется, что многие россиянки халатно относятся к своему женскому здоровью. Редко посещают гинеколога и не проходят обязательные скрининги.

«Далеко не все знают о том, что этому виду рака предшествуют предраковые состояния. Это целая группа заболеваний, которые имеют общее название CIN или дисплазия шейки матки. Сейчас они успешно поддаются лечению современными препаратами с направленным действием, в некоторых случаях, даже без хирургического вмешательства. Если дисплазию вовремя обнаружить и пролечить, женщина может никогда не столкнуться с злокачественной опухолью шейки матки», — объяснил Сергей.

Причиной развития предраковых состояний считается вирус папилломы человека (ВПЧ). Он переносится в основном половым путем. Поэтому в зоне риска находятся те, кто занимается незащищенным сексом. Плюс, немногие девушки знают об опасности ВПЧ. Опросы показывают, что около 60% респонденток не подозревают, что данный вирус может развиться в рак.

Сегодня существует вакцина, которая защищает от ВПЧ. Но, для достижения максимального эффекта, ее необходимо проводить в подростковом возрасте, до начала половой жизни.

Также врач подчеркнул: если вы уже стали носителем онкогенного вируса, не стоит сильно переживать. На его развитие уходит около десяти лет. Поэтому регулярно проверять свой ВПЧ-статус необходимо каждой женщине, независимо от возраста. В случае обнаружения болезни, пациентке необходимо находиться под наблюдением врача.

Дисплазия шейки матки протекает бессимптомно, поэтому ходить к врачу нужно на регулярной основе. Посещать гинеколога необходимо не реже одного раза в год. Ходить на профилактические осмотры и сдавать анализы на выявление предраковых состояний необходимо: до 30 лет — три раза в год, после 30 — ежегодно.

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