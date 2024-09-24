Боевиков ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как ВСУ накрыли «Грады» ВС РФ на донецком направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористов.

Экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» мотострелкового соединения «Южной» группировки войск нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В этот раз экипажи «Градов» уничтожили опорный пункт ВСУ. Экипажи боевых машин использовали эффект неожиданности. Противник не знает, откуда ему ждать атаки, соответственно, он даже не успевает среагировать. Удар — и РСЗО наносит площадное поражение.

Расчетам «Градов» приходится работать в сложных условиях, но им требуется всего несколько минут от постановки боевой задачи до произведения выстрела.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.