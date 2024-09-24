Абсурдная ситуация: все больше версий появляется в деле об отравлении семьи в Красноярском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Родители перепутали приправы с пестицидами при готовке или проблема была в качестве купленных продуктов?

Очень много версий за минувшие сутки пришлось отработать следователям по делу об отравлении семьи и гибели четверых детей, самому младшему из которых шесть лет. В Красноярском крае сегодня были проведены обыски — в доме пострадавших, в магазине, где покупались пельмени и, естественно, осмотрено само производство.

Абсурдность ситуации заключается в том, что на каждом этапе обнаружены нарушения, которые могли привести к отравлению. Первые результаты экспертиз в материале корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

Одной из версий при расследовании причин трагедии практически с самого начала стало отравление неизвестным порошком — например, средством от насекомых. Дети могли принять его за приправу и добавить в еду.

Однако первые же результаты судебно-медицинской экспертизы это не подтвердили, в организме отца и одной из погибших девочек следов средства от мух не обнаружено. Поэтому на первый план выходит версия о некачественных пельменях, которые были куплены накануне в местном магазине.

«Продукцию взяли на экспертизу, так что пока что ничего не можем ответить по этому вопросу. Курицу, пельмени весовые, которые, как говорят, они употребляли — все это взяли у нас. Вчера был Роспотребнадзор», — сообщила продавщица.

Полуфабрикаты сюда поступают от трех поставщиков — из города Назарово, Красноярска и республики Хакасия. Как установил Россельхознадзор, большая часть продукции — без документов, происхождение товара неизвестно, поэтому к безопасности есть вопросы.

В сообщении ведомства упоминается несколько видов пельменей — Абаканские и фирменные «Вдоволь». Местные жители говорят, сильных отравлений здесь раньше не было. Правда, к свежести продуктов у покупателей иногда появляются вопросы.

«Я брала фарш, допустим, вот он сколько полежал и уже такой тухлятиной, вообще отходы все везли», — поделилась жительница села Красная Сопка Татьяна Офицерова.

А вот сообщения о том, что причиной отравления могла быть курица, опровергла прокуратура.

«Поручено отработать версию о возможном отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, поскольку изучением видеозаписи магазина не подтверждена покупка куриного мяса с учетом того, что у семьи имеется личное подсобное хозяйство, рассматривается вопрос о назначении ветеринарной экспертизы по имеющимся домашним животным и кормом», — прокомментировал заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой.

Антибиотики для животных, которых держала многодетная семья, хранились дома в холодильнике рядом с обычными продуктами…

Следователи с разрешения медиков допросили родителей, потерявших сразу четверых детей. Женщина на девятом месяце беременности и, по заключению врачей, ее здоровью уже ничего не угрожает. Она сообщила, что в еду ничего не добавляла. Родственники рассказывают, как происходила госпитализация.

«Мне позвонил утром брат и попросил помощи, попросил приехать забрать детей. Сказал нам плохо. Дети кучкой вышли. Маленького, среднего подпихивали перед собой. Я его в охапку, вытащила сюда. Машина тут стояла. Девочки сели сами. Качались. Но сами сели в машину», — вспоминает Ирина Ломакина, родственница пострадавших

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, семья отравилась токсинами неизвестного вещества. Но, чем именно, следователям еще предстоит выяснить. В том числе, восстановив детали произошедшего со слов родителей, которым удалось выжить.