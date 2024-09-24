Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

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Киевской власти пора трезво смотреть на ситуацию.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине стоит смириться с потерей территории в ходе конфликта с Россией, сообщает The New York Times. Украинским властям и их союзникам придется стать реалистами в отношении своих перспектив вернуть перешедшие под контроль Москвы земли.

«Наиболее вероятным исходом, будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией», — заявил президент Петр Павел.

Президент Чешской Республики — бывший высокопоставленный генерал НАТО, был одним из самых ярых сторонников Украины. Но даже он считает, что ей пора взглянуть правде в глаза. И смириться с очевидной «реальностью».

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