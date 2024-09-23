Действовать нужно быстро: как спасти жизнь при отравлении химикатами

Фото: 5-tv.ru

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Порой невнимательность к еде может закончиться летальным исходом.

Отравы для насекомых и крыс при попадании в организм человека вызывают летальный исход. Об этом в беседе с Газета.ру предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

После отравления семьи из шести человек в Красноярском крае неизвестным веществом начали проводится расследования. Как утверждает врач, некоторые виды таких веществ вызывают серьезную интоксикацию и могут привести к смерти за несколько часов или даже минут. По его словам, токсины действуют на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и другие важные органы.

«В случае подозрения на отравление необходимо немедленно вызывать скорую. Важнейшим фактором является быстрая медицинская помощь, так как каждая минута может быть решающей. Важно сообщить медикам все необходимые данные: что было съедено, где была приобретена пища, есть ли подозрения на контакт с ядовитыми веществами. Также необходимо сохранить остатки пищи, упаковку и другие предметы, которые могли быть в контакте с ядом, что поможет установить причину отравления», — рассказал токсиколог.

Врач указал, что скорость летального исхода зависит от типа яда, его количества, того, как он попал в организм, а также возраста человека, состояния его здоровья и индивидуальной непереносимости. Кутушов также напомнил про необходимость правильно хранить химикаты.

«Следует всегда хранить ядохимикаты в недоступных для детей местах, в оригинальной упаковке с четкой маркировкой и соблюдать правила безопасности при их использовании», — отметил врач.

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