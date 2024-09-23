Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД КОРНИЕНКО
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Поручение дано Министерству обороны совместно с руководством республики. Доклад от них президент ждет до 1 ноября.
Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос целесообразности создания центра применения БПЛА в Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в республике инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад по этой теме президент ждет до 1 ноября.
На заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения 19 сентября глава государства сообщил, что до 2030 года в России создадут 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам Путина, в России стартовал национальный проект «Беспилотные авиационные системы», рассчитанный до 2030 года. В числе его приоритетных направлений — содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для БПЛА.
Президент назвал реализацию проекта ключом к «технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере». Также он обратил внимание на необходимость синергии между крупными научными центрами и малыми предприятиями, которые не могут самостоятельно решить часть задач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на совещании по развитию военно-промышленного комплекса Путин заявил о планах увеличить производство в России беспилотных аппаратов различных типов в десять раз — до полутора миллионов в год.