Смешал алкоголь и таблетки: житель Омска разнес пожилой матери голову молотком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Как выяснили правоохранители, мужчина болен и принимает средства от судорог.

Житель Омска едва не забил насмерть молотком свою мать после того, как принял лекарство с алкоголем. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

По версии следствия, днем 22 сентября 45-летний житель дома по улице Менделеева в Омске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить свою 66-летнюю мать. Мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов молотком по голове, после чего она смогла обратиться к соседям за помощью.

Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

В распоряжении 5-tv.ru появились шокирующие кадры расправы. На них видно, как мужчина настигает свою жертву в подъезде и с остервенением наносит ей удары, пока она не перестает сопротивляться. Затем он уходит, а женщина несколько мгновений остается неподвижной, после чего с трудом поднимается. На ее голове и теле видна кровь.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Уже установлено, что нападавший болен и незадолго до случившегося принял лекарства от судорог, которые смешал с алкоголем.

Источник 5-tv.ru рассказал, что мужчина страдает галлюцинациями и навязчивой идеей о том, что он последний человек на земле и должен себя убить. Перед тем как напасть на мать, он нанес увечья себе, но потом решил, что должен прекратить род человеческий, убив еще и пожилую женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском.