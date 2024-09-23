Три человека, в том числе ребенок, погибли при ударе ВСУ по Белгородской области

Фото: Силантьев Евгений/ТАСС

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Несколько человек были ранены, но выжили. Их госпитализировали.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области. Погибли три человека, среди которых оказался ребенок. Печальное известие сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В понедельник, 23 сентября, трагедия пришла в Белгородскую область. В ходе обстрела есть не только погибшие, но и пострадавшие.

«Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также губернатор отметил, что еще двое пострадали — мальчик и мужчина. Их госпитализировали в областные больницы. Отмечается, что у ребенка выявили минно-взрывную травму и осколочные ранения, а у взрослого — травму грудной клетки и осколочное ранение бедра.

Губернатор уверяет, что на месте происшествия работают оперативные службы. Дело взяли на контроль, информация о точных последствиях обстрела уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллерия помешала боевикам ВСУ закрепиться в лесополосе. Представлено видео из зоны проведения спецоперации.