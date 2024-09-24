«Просто мать года»: дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым
Дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым
Фото, видео: Instagram*/borodylia;Telegram/ Ксения Бородина/ borodylia_tg; 5-tv.ru
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Телеведущая настолько без ума от своего возлюбленного, что не замечает никого вокруг.
Старшая дочь блогера Ксении Бородиной сделала матери замечание, когда та громко играла с Николаем Сердюковым. Забавный момент телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.
На видео Бородина и Сердюков по правилам игры должны были успеть ударить друг друга по рукам. Телеведущая повышала голос и причитала, бурно реагируя на действия Сердюкова.
Со стороны за всем наблюдала ее старшая дочь Маруся, которая отчитала мать за шум, и напомнила ей, что наверху спит младшая.
«Мам, у тебя есть еще одна дочь, и она спит наверху», — сказала Маруся.
Но девочку все равно разбудили, и она спустилась вниз, чтобы присоединиться к общему веселью. И даже исполнила забавный танец.
Действия Бородиной также не понравились ее подписчикам. В последнее время они все чаще критикуют, что она выставляет свой роман на всеобщее обозрение, хоть раньше придерживалась принципа «счастье любит тишину».
«Все на камеру… игра закончится когда-нибудь и все»;
«Маруся умничка, сделала замечание матери, что есть еще дочь и она спит, а Бородиной пофиг, она в любовь играет. Просто мать года», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как долго продлится любовь Бородиной с Сердюковым.
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