Спасатели третий день ищут пропавшего в море недалеко от Геленджика сапбордиста

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

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Мужчина два дня назад отправился ловить рыбу и до сих пор не вернулся.

Спасатели третьи сутки ищут сапбордиста, пропавшего в море недалеко от Геленджика в Краснодарском крае. О произошедшем 5-tv.ru рассказала супруга мужчины Елена.

По ее словам, муж отправился ловить рыбу на сапборде 21 сентября. Всегда в таких случаях он был осторожен и оставался в поле зрения. Погода в тот день была благоприятной, дул лишь небольшой ветер.

К сожалению, посетовала женщина, до сих пор не удалось найти ни доску, ни кресло, ни удочку, с которыми ее муж отправился в море.

«Поисками занимается Крымский поисково-спасательный отряд. Они ищут его на катере», — отметила Елена.

В июле в Туапсинском районе Краснодарского края велись поиски 34-летней туристки из Ленобласти, которую унесло в море на сапборде. Женщина отправилась плавать вместе с подругой и пропала. В течение нескольких дней спасатели искали ее, в том числе, с помощью вертолета. В итоге спустя неделю тело туристки обнаружили напротив пансионата «Шахтинский текстильщик» недалеко от села Ольгинки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили ввести штрафы для сапсерферов, которые часто плавают в неположенных местах и мешают спасателям и судам.