Wi-Fi в российских самолетах может появиться в 2027–2028 годах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В «Аэрофлоте» надеются, что услуга будет бесплатной для пассажиров.

Услуга Wi-Fi может появиться в российских самолетах в 2027–2028 годах. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация».

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027–2028 годах. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят. Привычная и востребованная услуга. Еще хотелось бы, чтобы она была бесплатной, как сейчас это во всем мире реализуется», — отметил Александровский.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее заявил ТАСС, что услуга Wi-Fi в российских самолетах появится с 2028 года. В феврале глава Минцифры сообщил, что первая группировка космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» еще шесть лет назад анонсировал начало продаж услуги Wi-Fi на коротких рейсах. Сообщалось, что пассажиры узкофюзеляжных самолетов смогут сидеть в интернете прямо во время полета. Сумма контракта на оснащение бортов Wi-Fi оставила 52,6 миллиона долларов. Для пассажиров стоимость безлимитного доступа должна была составить 800 рублей за час и 1000 рублей за весь полет. Полностью оснастить все самолеты Wi-Fi перевозчик планировал к декабрю 2018 года.