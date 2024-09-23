«В ответ на запросы»: Дуров объяснил раскрытие данных пользователей Telegram

Дуров: Telegram может раскрыть IP-адреса и номера мошенников по запросу властей

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Платформа обновила политику конфиденциальности. Теперь информация может стать доступна третьим лицам.

Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, в ответ на обоснованные запросы правоохранительных органов. Об этом заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые пользователи начали злоупотреблять мессенджером для продажи нелегальных товаров. Именно на них, в первую очередь, и будет распространяться обновленная политика конфиденциальности.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на действительные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников», — заявил Дуров.

Он добавил, что Telegram — это место, где люди общаются и находят новых друзей. И оно не предназначено для реализации преступных планов. Он также подчеркнул, что команда модераторов сделала Telegram безопаснее всего за несколько месяцев.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Недавно сообщалось, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудничество Павла Дурова со следствием во Франции вызвало запросы других стран.