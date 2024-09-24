«Жажда ощущается не сразу»: как по цвету мочи определить обезвоживание организма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи не зря рекомендуют пить не меньше литра воды в день.

Обезвоживание возникает в результате нарушения баланса между поступлением жидкости в организм и ее выведением. На проблему может указывать насыщенный цвет мочи. В норме он — бесцветный или светло-желтый, разъяснила в беседе с Газета.ру врач-терапевт Анна Симбирцева.

Специалист подчеркнула, что первые симптомы обезвоживания: сильная жажда, сухость во рту, сонливость, усталость, головокружение, иногда проявляется спутанность сознания. По ее словам, также мочеиспускание становится реже, а цвет мочи меняется.

Кроме того, риск обезвоживания возрастает из-за обильного потоотделения и испарения. Поэтому в период тренировок и других физических нагрузок рекомендуется пить больше воды. Врач заверила, что водный баланс необходимо контролировать при приеме диуретиков и осторожно потреблять кофеин и алкогольные напитки, так как они усиливают обезвоживание.

«Важно помнить, что жажда не всегда ощущается сразу, особенно когда мы увлечены чем-то. Лучше всего держать рядом с собой бутылку воды. Раз в 30–40 минут делайте небольшой глоток и прислушайтесь к своему состоянию. Если ощущаете жажду, выпейте воды, а если нет — сделайте следующий глоток еще через 40 минут», — резюмировала врач.

Если вовремя не обратить внимание на проблему, то это повлечет за собой потерю сознания, снижение давления, судороги, проблемы с почками, в том числе мочекаменную болезнь и инфекции мочевыводящих путей. При подозрении в возникновении проблемы необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что как правильно помочь человеку при отравлении.