Петра Порошенко* и его сына внесли в список террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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В реестр Росфинмониторинга также добавлен один из руководителей фабрики Roshen.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* внесли в реестр террористов и экстремистов как объединение. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

Также в этом составе числится украинец Олег Казаков*. Он занимал должность одного из руководителей фабрики Roshen, которой прежде принадлежала Петру Порошенко.

Что стало с бывшей фабрикой Порошенко Roshen

В апреле 2019 года лидер Социалистической партии Илья Кива подал в суд Киева иск о национализации кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей на тот момент Порошенко. Украинский политик утверждал, что еще на тот момент президент Украины в 1996 году незаконно присвоил себе предприятие имени Карла Маркса, поэтому-то к нему и прицепилось прозвище «шоколадный король». Порошенко с каждым годом только продолжал богатеть. Став президентом, он пообещал отказаться от фабрики, но так и не сделал этого.

В феврале 2024 года суд Липецка обратил в доход России акции фабрики Roshen. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры России. Вместе с тем в доход страны были переведены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Суд также запретил его деятельность, а еще Порошенко и его сына на территории нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России. Производство полностью прекратило свою работу в 2017 году.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга