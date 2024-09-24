Выплачивает кредиты и берет деньги в долг: какие расходы у Татьяны Булановой

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Хоть у артистки и есть права, но она пользуется услугами такси. Какие еще траты предусматривает ее бюджет?

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова ежемесячно отдает за кредит 45 тысяч рублей и иногда берет деньги в долг. Об этом она рассказала в интервью с ведущим Георгием Иващенко.

«Штрафы я выплачиваю сразу. Кредиты есть, но их тоже выплачиваю постепенно», — ответила певица.

Причем за некоторые кредиты в месяц она отдает всего 45 тысяч рублей. Артистка даже иногда может взять деньги в долг, а потом отрабатывает его.

При этом нельзя сказать, что Буланова живет на широкую ногу. Она почти не пользуется услугами клининговой компании и поддерживает дома чистоту самостоятельно. Артистка не особо любит тратиться и на концертные наряды. Ведь есть эффектные костюмы, которые могут стоить не очень дорого.

Кроме того, хоть у артистки есть права, но она не водит машину и пользуется услугами такси. Но, в отличие, от многих звезд заказывает себе более экономный вариант, а не «комфорт» или «бизнес». В среднем поездка обходится ей в 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владислав Радимов раскрыл подробности развода с Булановой.