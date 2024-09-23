«Макрон номер два»: сместят ли президента Франции с поста и кем заменят

Фото, видео: Reuters/Benoit Tessier; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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В стране стартовала процедура импичмента действующего президента.

Президента Франции Эммануэля Макрона после его отставки заменят на такого же «технического» лидера, который будет полностью устраивать элиты Запада. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил декан ФСНиМК Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя начало процедуры импичмента действующему французскому президенту.

По мнению эксперта, нынешние политические лидеры во Франции, например, Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон, уже «выработали свой ресурс», к тому же они «слишком левые», чтобы устраивать олигархические элиты Запада. Поэтому на следующие выборы французского президента заокеанские кураторы подберут удобного им «технического» кандидата.

«Эра харизматиков в Европе не то чтобы прошла — их там всех целенаправленно „передушили“, чтобы не будоражили общественное мнение. Заокеанских кураторов вполне устраивают технические, не очень сильные и не очень эффективные лидеры. Поэтому вполне какого-нибудь „Макрона № 2“ могут подобрать», — рассуждает Шатилов.

При этом эксперт уверен, что Макрон «досидит» положенный срок в кресле президента, несмотря на попытку импичмента. Причина все та же — власть во Франции, как и в других европейских странах, устанавливают западные элиты, а их, по всей видимости, кандидатура действующего французского президента вполне устраивает.

Другое дело, что после отставки Макрону останется лишь уйти на политическую «пенсию», поскольку его авторитет, как внутри страны, так и на международной арене, рухнул окончательно и бесповоротно.

«Скорее всего, он доживет свой президентский срок, после чего „канет в вечность“. Например, уйдет работать в структуры Ротшильдов, и на этом его карьера завершится. Он уже сбитый летчик в том, что касается его репутации, рейтингов. С другой стороны, это человек, которого активно использовали в геополитических играх, в том числе антироссийских, человек, которому уже никто не доверяет. Поэтому его потуги поднять свой международный авторитет и авторитет Франции абсолютно несостоятельны», — заключил Шатилов.

Обвел вокруг пальца

Reuters/Thibault Camus; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Политолог и журналист Юрий Светов также уверен, что преждевременная отставка Макрону не грозит. Начатую во Франции процедуру импичмента эксперт назвал «пиаровской акцией» левых сил, не имеющей шансов на успех.

«Первый этап они (левые — Прим. ред.) прошли, собрали 85 голосов, чтобы начать эту процедуру. А дальше нужно несколько раз голосовать в обеих палатах Национального собрания, и там получать на эти решения две трети голосов. У левых нет этих голосов, и союзников им не набрать. Поэтому это чисто пиаровская акция», — подчеркнул Светов.

По его мнению, Макрон вчистую переиграл партию Марин Ле Пен «Национальное возрождение» в результате прошедших недавно парламентских выборов и теперь формирует правительство страны так, как ему нужно.

«Макрон обвел их вокруг пальца. Был первый тур, в котором успешно выступило движение Марин Ле Пен. Тогда Макрон, партия которого потерпела поражение, призвал всех объединиться против „Национального возрождения“, и Марин ле Пен не смогла добиться тех успехов, на которые рассчитывала. Она уже планировала, что премьер-министром будет руководитель ее движения. Этого не вышло, а теперь Макрон, который улучшил показатели своей партии, формирует такое правительство, которое ему удобно», — пояснил эксперт.

Светов указал на то, что Макрон доверил формирование правительства представителю партии, которая очень неуспешно выступила на выборах. Однако это «системный человек», с которым можно договариваться. При этом кандидатуру левых сил Макрон, по словам Светова, «прокатил».

«Теперь вопрос за Национальным собранием — утвердят они это правительство или нет. Я думаю, утвердят», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента Эммануэлю Макрону. С таким требованием выступила партия «Непокорившаяся Франция», члены которой заявили об узурпации власти президентом.

Кроме того, в начале сентября во Франции прошли митинги за отставку Макрона. Им предшествовал недопуск кандидата от левой партии Люси Кастетс на пост премьер-министра страны. Вместо нее главой правительства был назначен республиканец Мишель Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место на парламентских выборах.