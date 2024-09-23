«Уникален для меня»: лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет юбилейный тур

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Первый концерт состоится в родном городе музыканта — Екатеринбурге.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов организовал юбилейный тур в честь своего 60-летия. Первый концерт будет в родном городе музыканта — Екатеринбурге. Об этом Самойлов рассказал на творческой встрече в МИЦ «Известия».

«Затеяли юбилейный тур, который начнется в Екатеринбурге, моем родном городе. Это будет большой концерт, в концертном театре «Космос» (центральная площадка в Екатеринбурге), — ответил Самойлов.

По словам музыканта, это мероприятие уникально для него тем, что на нем соберется много творческих коллективов и певцов, которые выступят со своими композициями

«Чем уникален концерт для меня и почему вообще цифра 60 появилась. Началось все с простых вещей. Поскольку у меня день рождения, я начал звонить своим друзьям в свердловский рок-клуб. И позвонил Насте Полевой и Егору Белкину. Говорю: «Настя, Егор, приезжайте». Они говорят: «Да, приедем, конечно. Так если приедем, давай споем мы у тебя», — ответил Самойлов.

Помимо друзей, он позвал свердловскую группу «ТОП», «Урфин Джюс» и арт-проект S-VOX. Поэтому вместо простого концерта у Самойлова получилось организовать настоящий юбилей для себя с гостями.

Музыкант подчеркнул, что в последнее время группа нечасто гастролировала. Самойлов занимался общественными делами в Екатеринбурге и в Москве, а также выпускал сингы. Кроме того, певец подчеркнул, что собирается выпустить два альбома, один из которых выйдет как раз осенью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вадим Самойлов объяснил перемены в российской культуре.