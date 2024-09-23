ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Противник потерял до 30 боевиков.

Российские войска отразили две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ВСУ потеряли до 30 боевиков, две боевые машины пехоты (БМП), танк, боевую бронированную машину и два автомобиля. Помимо этого, за прошедшие сутки подразделения группировки «Север» отразили попытки ВСУ совершить атаки в направлении Малой Локни и Плехово.

В Минобороны подчеркнули, что противник за время боевых действий в приграничье Курской области потерял до 16400 боевиков и 127 танков. Также российские военные уничтожили 60 боевых машин пехоты, 797 боевых бронированных машин, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за время боевых действий в Курской области.