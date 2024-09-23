В Крыму суд приговорил украинского шпиона к 14 годам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Alexey Maishev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина собирал информацию о ВС РФ в Запорожской области и передавал их украинским спецслужбам.

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины — 14 лет колонии строго режима за шпионаж. Мужчина передавал информацию о работе российских зенитно-ракетных подразделений на территории Запорожской области Киеву. Полученные сведения враг мог использовать для нанесения ударов по местам дислокации наших войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Силовики предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Севастополе. Задержан 51-летний житель города, который, как полагает следствие, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для выполнения разведывательных заданий. Так, мужчина должен был собирать сведения об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлению к теракту, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.