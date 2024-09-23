Смертельный ужин: что известно об отравлении семьи в Красноярском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Двое взрослых и четверо ребят отведали пельменей, а наутро почувствовали себя плохо. Медикам удалось спасти только родителей.

В доме многодетной семьи, где они последний раз ужинали, провели обыски красноярские следователи. Там обнаружили пакет с предположительно токсичным веществом. Родители пришли в себя после отравления и уже дают показания. Они знают, что все их четверо детей скончались.

Как удалось выяснить, после резкого ухудшения самочувствия отец единственный в семье принял лекарство. Почему никто больше никаких препаратов не пил и что обнаружили в ходе проверки магазина, в котором были куплены продукты, — в репортаже корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

В доме следователи и криминалисты собирают улики и образцы для экспертизы, которая поможет понять, кто виноват в том, что четыре ребенка — шести, девяти, 11 и 12 лет — погибли, а их родители в больнице с сильнейшим пищевым отправлением. Когда рано утром почувствовала недомогание вся семья, первыми на помощь пришли родственники. Самочувствие детей семьи ухудшалось с каждой минутой, еле успели вызвать скорую.

«Мне позвонил утром брат и попросил помощи, попросил приехать забрать детей. Сказал: „Нам плохо“. Дети кучкой вышли, маленького, среднего подпихивали перед собой. Я его в охапку. Вытащила сюда, машина тут стояла. Он у меня с рук обмяк, упал. Я его волоком в машину. Девочки сами сели в машину. Качались, но сели сами в машину», — рассказала родственница пострадавших Ирина Ломакина.

Медики диагностировали у всей семьи одинаковые симптомы: тошнота, рвота, боль в животе. Все четверо детей скончались через несколько дней, отравление оказалось слишком серьезным.

Все пострадавшие ели курицу и пельмени, которые они купили в местном магазине. По одной из версий, именно эти продукты могли быть отравлены.

Следователи уже провели обыски в магазине. Изъяли остатки продукции из той же партии и отправили их на экспертизу. Выяснилось, что на большую часть товаров нет документов, а значит и их безопасность под большим вопросом. Впрочем, работники минимаркета сомневаются в том, что проблема в мясе. Никто из местных жителей якобы на качество не жаловался.

«Мы продали уже мяса курицы килограмм допустим десять, да? Уже бы было бы, извините меня, столько сообщений, что кто-то пострадал. Никто, никаких вообще жалоб не было, а тут отравление от курицы, от пельменей, вот они одни взяли и отравились», — рассказала продавщица из минимаркета.

Существует версия, что отравление многодетной семьи — трагическая случайность. Пестициды могли перепутать с приправой и добавить в пищу. Такой пакет изъяли следователи. Стражи порядка проверяют не только продукты, но и все вещества, которые хранились в частном доме.

«С учетом того, что у семьи имеется личное подсобное хозяйство, рассматривается вопрос о назначении ветеринарной экспертизы по имеющимся домашним животным и корму», — прокомментировал заместитель прокурора Красноярского края Евгений Мостовой.

Пострадавшие не стояли на учете у органов опеки, а соседи отзываются о них только положительно.

«Дети чистые, одетые, обутые, сытые всегда. И как-то не балованные. Вообще хорошие ребятишки», — поделилась местная жительница.

Медикам удалось спасти только родителей. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, они пришли в сознание и уже дают первые показания.