Дело возбудили после нападения школьника на трех одноклассников под Иркутском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мотивы подростка сейчас выясняют правоохранители.
Возбуждено уголовное дело после нападения 13-летнего подростка на одноклассников в школе в поселке Балаганск Иркутской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Указано, что расследование будет проводиться по двум статьям — «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».
По данным 5-tv.ru, подросток был вооружен молотком и ножом. Предварительно, пострадали три человека.
«Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», — указали в ведомстве.
По факту произошедшего организовала проверку и прокуратура по Иркутской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности нападения ученика на сверстников.