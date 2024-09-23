Дело возбудили после нападения школьника на трех одноклассников под Иркутском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Мотивы подростка сейчас выясняют правоохранители.

Возбуждено уголовное дело после нападения 13-летнего подростка на одноклассников в школе в поселке Балаганск Иркутской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Указано, что расследование будет проводиться по двум статьям — «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».

По данным 5-tv.ru, подросток был вооружен молотком и ножом. Предварительно, пострадали три человека.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», — указали в ведомстве.

По факту произошедшего организовала проверку и прокуратура по Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности нападения ученика на сверстников.