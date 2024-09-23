Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов
Фото: Instagram*/karenshain
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Летом прошлого года МВД России объявило мужчину в розыск.
Видеоблогера Карена Шаиняна* заочно арестовали по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно картотеке Савеловского суда столицы, блогеру предъявили обвинения по уголовной статье, связанной с предоставлением или сбором средств для финансирования экстремистских организаций. Важно отметить, что по ней обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.
Стоит добавить, что Шаиняну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Причем это будет сделано с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Он покинул РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
Росфинмониторинг внес Шаиняна в список экстремистов и террористов еще в июле 2023 года. Уже в августе МВД России объявило блогера в розыск по уголовной статье.
Ранее 5-tv.ru писал, как осужденный за госизмену актер Канахин** стал фигурантом нового уголовного дела.
* — признан иноагентом в РФ, внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму