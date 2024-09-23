Завершено расследование дела, возбужденного после угроз военкору «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Москвичи наносили изображения на двери, где живут журналисты, освещающие ход СВО на Украине.

Главное СУ Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей столицы, которые нарисовали пентаграмму и свиную голову на двери квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушина.

Указывается, что двое москвичей обвиняются в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, а также в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 33 УК РФ.

Следствие установило, что в октябре 2023 года соучастники нанесли пентаграммы с угрожающей символикой на входные двери квартир и стены подъездов по месту жительства военкоров, а также расставили горящие восковые свечи. Мотивом стали неприязнь и ненависть к журналистам, освещающим ход СВО на Украине.

Также фигуранты сфотографировали дело своих рук и отправили снимки в мессенджере. За преступную деятельность они получили вознаграждение в размере пять тысяч рублей.

Сотрудники СК провели комплекс следственных действия, допросили свидетелей, осмотрели видеозаписи, провели обыски по адресам проживания фигурантов и изъяли найденные телефоны, указывающие на их причастность к преступлениям. Уголовное дело передано для направления в суд.

Пентаграмма со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушина появилась 18 октября 2023 года. Помимо рисунка, на полу были расставлены свечи. Сам Трушин в этот момент находился в рабочей командировке в Израиле. Были возбуждены уголовные дела по сразу по нескольким статьям: «Вандализм», «Угроза убийством» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторам пентаграммы на двери военкора «Известий» продлили арест.