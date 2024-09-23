«Увеличивает риск в восемь раз»: какая еда и напитки могут привести к раку пищевода

Хирург Умнов: риск развития рака пищевода повышается в 8 раз при горячей пище

Фото: www.globallookpress.com/Eberhard Schuy/CHROMORANGE

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В «черный список» может попасть практически любое блюдо.

Ежедневное употребление слишком горячей еды и напитков увеличивает риск развития рака пищевода и гортани. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Речь идет о пище, температура которой превышает 70 градусов.

«Ежедневное употребление, например, чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в восемь раз», — предупредил Умнов.

Например, если постоянно пить очень горячий чай, на пищеводе будет хронический ожог. Кроме того, разрушается зубная эмаль и ухудшается работа вкусовых рецепторов.

Чтобы избежать проблем, Умнов посоветовал употреблять горячие еду и напитки не выше 60 градусов. Что касается холодной пищи, здесь нормальная температура — порядка десяти градусов.

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