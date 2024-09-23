Дисквалифицированный сербский дзюдоист: «Всегда крещусь перед состязанием и извиняться не буду»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид;5-tv.ru

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Спортсмена отстранили на пять месяцев. Он уверен, что это несправедливое решение.

Сербский дзюдоист, которого дисквалифицировали на Олимпиаде в Париже, дал эксклюзивное интервью «Известиям». Неманью Майдова отстранили на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой. В беседе спортсмен раскрыл детали произошедшего.

«Несправедливость существует во всех видах спорта. Но как можно кому-то запретить креститься и за это отстранить от соревнований? Я сейчас — голос всех спортсменов-христиан. Меня поддержали люди из разных стран, писали из Аргентины, из Австралии… Весь мир вовлечен в это, потому что все понимают, что произошла несправедливость. Я всегда крещусь перед состязанием и буду это делать, потому что я в долгу перед Господом, который дал мне хорошую жизнь. И за это извиняться ни перед кем я не буду! Это — моя позиция», — заявил Майдов.

Майдов также отметил, что дзюдо сейчас, возможно, единственный вид спорта, в котором запрещены религиозные знаки.

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