Фото: Reuters/Mark Schiefelbein

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О его готовности глава киевского режима заявил на минувшей неделе.

Президент США Джо Байден снова отвергнет «план победы» Украины в конфликте с Россией, который создал президент* Незалежной Владимир Зеленский. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на странице в соцсети X.

«Зеленский находится в США, чтобы представить президенту Байдену свой широко разрекламированный „план победы“. В чем он заключается? Первое — немедленное вступление в НАТО. Второе — ракетные удары дальнего радиуса действия. Другими словами, Третья мировая война», — написал он.

Как подчеркнул Сакс, Байден ранее уже исключил оба варианта Зеленского.

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года. На минувшей неделе Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Зеленского, Украина уже действует по «плану Б».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.