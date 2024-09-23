Родители погибших от отравления в Красноярском крае детей пришли в сознание
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Вскоре их допросят следователи.
Родители четверых детей, погибших от отравления после ужина с курицей и пельменями, пришли в сознание. Вскоре они будут допрошены, сообщили 5-tv.ru в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Прежде в СК рассказали, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Также есть версия, что они по ошибке употребить в пищу пестициды, спутав с приправой.
Известно, что курицу и пельмени семья купила в местном магазине. После ужина все почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Четверо детей скончались. Предположительно, их мама находится на девятом месяце беременности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее, писал 5-tv.ru, тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии.