«Вторая Луна» задержится на орбите Земли на два месяца

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вокруг нашей планеты будет вращаться астероид необычной формы.

У Земли скоро появится вторая Луна. Роль спутника исполнит астероид в форме подковы, который приближается к нашей планете и уже к концу недели войдет в ее орбиту. Гравитационное поле Земли захватит его, и он будет вращаться вокруг как спутник.

Правда, явление это временное и продлится всего два месяца. В следующий раз подобное повторится в начале следующего года, а потом, только через 30 лет. Печально только, что увидеть новый спутник невооруженным глазом не получится. Астероид слишком тусклый, и разглядеть его будет сложно даже в телескопы.

Ранее 5-tv.ru писал, когда россияне увидят лунное затмение в 2025 году. Первое полное лунное затмение состоится 14 марта в 9:54 по московскому времени. Его можно будет увидеть из любой точки России, а также из стран Европы. Второе явление случится 7 сентября в 21:08. Это событие примечательно тем, что луна окрасится в красный цвет. Особенно точно его можно будет разглядеть из российской столицы. Правда, не всем рекомендуется следить за, безусловно, красивым явлением…