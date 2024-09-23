Не все российские регионы готовы к отопительному сезону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В ряде субъектов РФ продолжаются плановые ремонтные работы.

Не все российские регионы полностью готовы к отопительному сезону. Как выяснили «Известия», в некоторых еще предстоит закупка топлива, в других — нужно провести ремонт котельных и сетей.

О 100-процентной готовности заявили только власти Чукотки и Сахалина. В других субьектах этот показатель ниже — даже несмотря на то, что подача тепла в дома там уже началась. Отмечается, что в ряде регионов сильно изношена инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru писал, почему стоимость услуг ЖКХ растет и кому положены льготы. В частности, отмечается, что на тариф за отопление напрямую влияет вид топлива, которое используется в том или ином регионе: каменный уголь, газ, мазут. Мазут — самый дорогой, а зависимость от него еще высока в некоторых регионах Севера и Дальнего Востока. К слову, глава российского государства Владимир Путин прежде уже поручил реконструировать котельные, работающие на мазуте, под биотопливо в ряде регионов России.