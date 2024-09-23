В Курской области остановлена попытка прорыва ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

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Уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника.

На Курском направлении наши военные остановили попытку прорыва ВСУ, уничтожив большое количество техники и живой силы противника.

В том числе, из строя вывели два танка и четыре бронированные машины «Козак», а после прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» — ничего не осталось от украинской арт-установки «Акация».

Совместными усилиями артиллеристов, операторов дронов, расчетов противотанковых ракетных комплексов и пилотов вертолетов группировка ВСУ в этом районе была полностью разгромлена.

А это кадры уже оставленных позиций ВСУ в курском приграничье. Наши морпехи отбили укрепрайон с большим количеством окопов и блиндажей. Противник бежал, бросив технику и боеприпасы иностранного производства.

«Это трофей американский, натовское орудие, которое полетит обратно в противника. Это „одноразка“ противопехотная, противотанковая...» — говорит российский военнослужащий.

Всего, по данным нашего Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял больше 16 тысяч военнослужащих. А также сотни единиц бронетехники, включая танки. Уничтожены различные установки реактивных систем залпового огня, в том числе американские HIMARS.