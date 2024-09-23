В Краснодарском крае горел пустырь рядом с жилыми домами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Местные жители приступили к тушению до приезда пожарных.

В Краснодарском крае огонь угрожал нескольким многоквартирным домам — рядом с ними загорелся пустырь.

Местные жители не стали дожидаться приезда спасателей, вооружились ведрами и шлангами и сами бросились тушить пожар.

В итоге удалось не дать пламени перекинуться на здания. Сейчас следствие выясняет возможные причины возгорания, не исключен и поджог.

Ранее, 20 сентября, мощный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Якутске унес жизни трех малышей. Им было семь месяцев, полтора и два с половиной года. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда. С пламенем боролись 54 специалиста и 13 единиц техники.

Мать малышей, писал 5-tv.ru, также пострадавшая при пожаре, была госпитализирована. В больнице ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как сообщал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Григорий Колданов, огонь разбушевался на площади 50 квадратных метров. Позже огонь был ликвидирован тремя звеньями газодымозащитной службы. Причину пожара представители ведомства пока не называли.