Десять машин повреждены в результате атаки ВСУ на Губкин Белгородской области
Беспилотники ВСУ повредили десять легковых машин в Белгородской области
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
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В некоторых домах были выбиты стекла.
После атаки беспилотников ВСУ на город Губкин в Белгородской области десять легковых автомобилей были повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 23 сентября в своем Telegram-канале.
Также, из-за атаки пострадало остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.
В настоящее время информация о последствиях налета уточняется. На местах работают оперативные службы. Предварительно пострадавших нет.
Накануне десять жителей Яснозоренского сельского поселения под Белгородом были ранены при обстреле ВСУ. Среди пострадавших — глава администрации и семь бойцов самообороны. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Белгородской области. Следственные мероприятия продолжаются, проводится поиск злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению. Уточняется, что машинист и его помощник в результате теракта не пострадали.