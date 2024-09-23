Похищенный в 1951 году в Калифорнии ребенок найден живым спустя 70 лет

Фото: 5-tv.ru

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Мальчик вырос на противоположном побережье США в другой семье.

Похищенный 70 лет назад в США ребенок найден живым. Удивительную историю Луиса Армандо Альбино рассказало агентство The Associated Press.

6-летнего мальчика похитили во время игры с братом в парке Окленда в Калифорнии. Неизвестная женщина выманила ребенка, пообещав угостить конфетами. Похитительница переправила мальчишку на восточное побережье, где его воспитала другая семья.

Долгие годы Альбино считался пропавшим без вести, но семья не оставляла надежду найти его. Его портреты всегда висели в домах родных. Мать мальчика умерла в 2005 году, но она никогда не теряла уверенности, что ее сын жив.

После ее смерти розыски продолжила племянница Альбино Алида Алеквин. Именно благодаря ей закрытое дело о пропавшем ребенке открывали вновь и вновь, пока наконец полиция и ФБР не вышли на мужчину, который мог быть тем самым пропавшим мальчиком.

Все подтвердил тест ДНК, который сделала Алеквин и ее предполагаемый дядя — спустя 70 лет Луис Армандо Альбино, наконец-то, был найден.

В июне 2024 года следователи пришли в дом матери Алеквин и сообщили обеим радостную новость.

«Мы не плакали, пока следователи не ушли… А потом я схватила маму за руки и сказала: «Мы нашли его!» — вспоминает Алида Алеквин.

ФБР помогло Луису приехать в Калифорнию. Мужчину отвезли в дом его старшего брата Роджера.

«Они крепко обхватили друг друга и долго обнимались, а потом сели и просто разговаривали обо всем на свете», — рассказывает о той встрече Алида Алеквин.

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