Прилучный признался: симпатия к Брутян появилась еще в браке с Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Актер рассказал, какое впечатление на него произвела молодая актриса.

Российский актер Павел Прилучный рассказал, что его симпатия к коллеге Зепюр Брутян появилась во время их первого знакомства. Актера цитирует teleprogramma.org.

Это произошло в период работы над сериалом «В клетке». Тогда актер еще находился в браке с Агатой Муцениеце.

«Мы задружились. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: „Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!“ Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не… ну, неважно», — вспоминает Прилучный.

К слову, свою вторую свадьбу актер решил отпраздновать, в отличие от первой, с размахом. Если торжество по случаю заключения брака с Агатой Муцениеце было тихим, семейным, то на свадьбе с Брутян Прилучный «оторвался» как следует.

«Жахнуть, так жахнуть», — вспоминает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агату Муцениеце постигли неприятности. Актриса травмировала ногу. Теперь, по ее мнению, занятия спортом придется исключить.