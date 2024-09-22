Семья Маслякова написала заявление на разгромившего могилу телеведущего вандала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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19-летний парень пытался вынести с кладбища крест.

Семья телеведущего Александра Маслякова написала заявление в полицию по факту надругательства над его могилой. О вандализме сообщил 22 сентября Международный союз КВН в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 22 сентября. 19-летний молодой человек разгромил захоронение Маслякова. По сообщению очевидцев, он пинал цветы, раскидал траурные ленты и портрет. После это, дебошир решил вынести с территории кладбища деревянный крест, который был установлен на могиле. Его остановила охрана, но внятно на их вопросы он ответить не смог и пытался сбежать на самокате. Вандала доставили в отделение полиции.

В данный момент с могилой все хорошо и крест вернули на место.

«Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — отмечается в Telegram-канале Международного союза КВН.

По некоторым данным, вандал мог находиться под действием наркотических веществ. Этот факт еще предстоит проверить в рамках следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследие оставил после себя Масляков.