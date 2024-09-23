«Кэш» из группы «Слот» презентовал свой первый сборник стихов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Выпустить книгу артиста сподвигла его супруга.

Презентация первого сборника стихов фронтмена группы «Слот» Игоря «Кэша» Лобанова из группы «Слот» состоялась в Москве. Об этом сообщает портал Звук Медиа.

Книгу «Отрывки из обрывков» Лобанова вдохновила выпустить его жена Адель. Она сподвигла мужа собирать фрагменты его сочинений в полноценное издание.

Группа «Слот» — российская альтернативная рок-группа из Москвы, созданная в феврале 2002 года. За всю творческую карьеру команда выпустила одиннадцать альбомов, включая два мини-релиза, два сборника ремиксов и 20 синглов, а также приняла участие в записи нескольких саундтреков. Участники коллектива становились лауреатами нескольких престижных музыкальных премий, включая награды Rock Alternative Music Prize и «Чартова дюжина».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меланья Трамп анонсировала выпуск книги мемуаров, которая уже вышла. К слову, реализацией издания занималась компания Skyhorse Publishing, которая также работала с соратниками Дональда Трампа, среди них — Рудольф Джулиани, Майкл Коэн, Стив Бэннон и Алан Дершовиц.