Все и сразу: Бузова призналась, что брала кредит на покупку автомобиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица захотела сделать себе дорогой подарок после получения красного диплома.

Ольга Бузова брала кредит на покупку машины. Об этом она рассказала MK.RU.

Артистка вспоминает, что, когда она получала красный диплом, то решила сделать себе подарок — автомобиль. Правда, в тот момент у нее возникли финансовые трудности и не было достаточной суммы, поэтому пришлось взять автокредит.

«Я тогда понимала, что хочу уже сразу хорошую машину: мне не нужны полумеры, мне мало половин. В этом вся я, в этом весь мой характер — и в дружбе, и в отношениях, и в работе. Это была классная машина, желтая… если помните такую», — отмечает звезда.

В настоящее время у певицы уже другая машина. Однако водит она реже, чем раньше. Артистка объясняет это своей загруженностью.

«По сути, мне просто надо доехать из аэропорта домой, обновить чемодан, сразу же поехать на съемку, и со съемки — в аэропорт. Завтра после презентации я, например, опять в аэропорт. Так что иногда удобнее передвигаться на машине не самостоятельно, чтобы не бросать машину на парковке», — резюмирует певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова станет крестной мамой четвертого ребенка бизнесвумен Марии Погребняк.