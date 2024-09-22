СК РФ получил предварительные данные экспертов по отравлению семьи в Красноярском крае

Фото: www.globallookpress.com/Christian Vorhofer

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Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В рамках следствия по делу об отравлении семьи в Красноярском крае проведена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает местное отделение ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

«Согласно предварительным данным экспертов… смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в сообщении ГСУ СК РФ подчеркивается, что рассматривается несколько версий произошедшего.

В настоящее время выжившие члены семьи — оба родителя и еще один ребенок — остаются в больнице в стабильно тяжелом состоянии здоровья.

Накануне сообщалось о трагедии в Красноярском крае, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Известно, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать умерших от отравления пельменями детей оказалась беременной.