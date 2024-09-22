Катя Лель требует извинений и 6,5 миллиона рублей от тяжелобольного Кушанашвили

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

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Певица обиделась на эпатажного шоумена, который назвал ее «выжившей из ума» после очередной истории о контактах с инопланетянами.

Певица Катя Лель не станет отказываться от иска в размере 6,5 миллиона рублей к телеведущему Отару Кушанашвили из-за его тяжелой болезни. Об этом она заявила федеральному телеканалу.

Лель отметила, что подала в суд на телеведущего в декабре 2023 года, когда он «был здоров». Причиной стало заявление Кушанашвили в эфире его YouTube-шоу о том, что Катя Лель «выжила из ума». Так он отреагировал на откровения певицы об инопланетянах, которые якобы выдрали у нее зубы.

Обиженная словами Кушанашвили певица потребовала от него публичных извинений и компенсации в размере 6,5 миллиона рублей через суд.

«Мне все равно, верит он в пришельцев или нет. Если он не готов к этой информации, быть может, когда-нибудь его время придет», — заявила Лель.

Она добавила, что деньги Кушанашвили ей не нужны, а сумму в размере 6,5 миллиона рублей, по ее словам, принял суд. Певица же, со своей стороны, готова отказаться от иска, если телеведущий публично извинится перед ней.

Шокирующую историю о забравших ее зубы инопланетянах Лель рассказала в 2019 году. Со слов певицы, таинственное происшествие приключилось с ней, когда она была 16-летним подростком и жила с семьей в Нальчике.

В один из дней будущая певица с мамой, сестрой и соседом пила кофе в их доме, как вдруг в небе появился яркий свет. После того как загадочные лучи пропали, Лель обнаружила, что у нее исчезли зубы, причем произошло это без боли и крови.

Вскоре после необъяснимой истории семья будущей артистки уехала из Кабардино-Балкарии якобы из-за преследования уфологов из Финляндии. А у самой Лель вдруг обнаружился вокальный талант.

Позднее исполнительница неоднократно рассказывала о повторных контактах с представителями внеземных цивилизаций. Так, в 2021 году Лель заявила о встрече с пришельцами в центре Москвы.

Также певица утверждала, что ее зубы забрали инопланетяне из созвездия Орион «для экспериментов». Об этом ей якобы рассказала группа уфологов, «контактирующих» с пришельцами.

По версии знаменитости, она энергетически чувствует инопланетян и имеет с ними «большую связь». Лель также уверена, что из «прошлых воплощений» у нее есть ДНК пришельцев, поэтому им и понадобились ее зубы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у больного раком Отара Кушанашвили начались галлюцинации из-за лекарств.