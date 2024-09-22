Есть пострадавшие: микроавтобус с иностранными туристами попал в аварию в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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18 человек были доставлены в больницу.

Туристический микроавтобус попал в ДТП в Турции. О происшествии сообщает газета Sabah.

Авария произошла в воскресенье, 22 сентября, в провинции Невшехир. Как утверждает издание, туристы возвращались в Анталью из Каппадокии. Погода испортилась, начался дождь и водитель потерял управление на мокрой дороге. Автобус с пассажирами перевернулся.

В результате ДТП ранения в общей сложности получили 18 человек, 15 из них – иностранные туристы. Все пассажиры с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Есть ли в списке пострадавших в аварии российские туристы, пока неизвестно.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции проводят следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 российских туристов постарадали в ДТП с автобусом в Египте. Известно, что всего в результате дорожно-транспортного происшествия травмы легкой и средней степени тяжести получили 43 человека, в том числе граждане Турции, Италии и Великобритании. В настоящее время следствие продолжается, точные обстоятельства произошедшего сообщат позднее.